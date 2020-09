Tilsette i 201 butikkar kan bli tekne ut i streik laurdag

innenriks

Torsdag og fredag skal HK og Virke til Riksmeklaren etter at forhandlingane braut saman 28. august.

No har HK klargjort lista over kven som skal leggje ned arbeidet laurdag, dersom partane ikkje kjem til semje, melder FriFagbevegelse.

På lista er 201 bedrifter over heile landet ført opp, blant dei mange Meny- og Coop-butikkar, og dessutan byggjevarebutikkar.

– Vi har prøvd å ta ut bedrifter som har gått bra under pandemien, og som ikkje har permittert tilsette dei siste månadene. Det er for å unngå ei dobbeltbelastning, seier HK-leiar Christopher Beckham til nettstaden.

Øvst på HKs kravliste når dei møter hos Riksmeklaren torsdag er full lønn under sjukdom, noko som mellom anna inneber at bedrifta betaler lønn som vanleg når tilsette er sjukmelde og sjølv sørgjer for refusjon frå Nav.

