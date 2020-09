Snart tre veker sidan siste koronadødsfall

innenriks

– Det mest interessante akkurat no er at det ikkje er nokon dødsfall, seier lege Jacob Berild ved FHI til NTB. Han følgjer dødsstatistikken med argusauge. Men sidan slutten av juni har det berre vore meldt om null til to dødsfall i veka. 80 prosent av alle koronadødsfalla har dermed skjedd innan utgangen av april.

– Eg vil heilt klar forvente at letaliteten har gått ned, seier Berild. Letaliteten seier kor mange av dei som har fått ein sjukdom, som døyr av han i ein gitt tidsperiode.

Gått forbi Sverige

Samtidig har smittetala stige bratt dei siste vekene. For første gong sidan april er koronasmitten i Noreg no høgare enn i Sverige. Dei siste sju dagane er det registrert 1,4 nye koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar i Noreg mot 1,1 i Sverige, ifølgje NRK. I reine tal vart det registrert 454 nye smittetilfelle i Noreg førre veke, mot 564 i Sverige.

Det siste døgnet vart det registrert 92 nye tilfelle av koronasmitte.

Det verste smitteutbrotet har skjedd i kommunane Fredrikstad og Sarpsborg, der 219 personar har fått påvist koronasmitte den siste veka. Rundt 2.300 personar er sette i karantene etter smitteutbrotet, som har forgreiningar til fleire andre kommunar i nærleiken.

Også Bergen er ramma av eit større utbrot, særleg blant studentar ved Noregs handelshøgskole (NHH). Der var måndag til saman 131 studentar smitta. I helga vart det påvist koronasmitte hos 78 nye personar i Bergen.

Meir testing og betre rutinar

Men storparten av nysmitten skjer i dei yngre aldersgruppene, særleg blant dei mellom 20 og 39 år. Det er ei av hovudårsakene til at dødstalet held seg lågt, seier Berild.

– Vi har førebels ikkje sett noko særleg til at smitten spreier seg til sårbare grupper, som eldre, seier han.

Til no har rundt seks av ti koronadødsfall i Noreg skjedd på sjukeheim.

Situasjonen blir òg spegla når det gjeld talet på sjukehusinnleggingar, som har halde seg relativt stabilt etter sommaren. Måndag var 15 pasientar med påvist covid-19 innlagde på norske sjukehus, éin mindre enn før helga. Ingen av pasientane får respiratorbehandling.

Berild trur òg at meir omfattande testing og betre smittevernrutinar har bidrege til å hindre koronaviruset i å komme inn på helse- og omsorgsinstitusjonar.

– Eventuell smitte blir fanga opp langt tidlegare, seier han.

Svak auke

I tillegg blir no langt fleire testa enn før, noko som betyr at ein oppdagar fleire tilfelle.

– Hadde vi testa like mange tidlegare, hadde vi oppdaga fleire koronasmitta, seier Berild.

Samtidig kan nye utbrot som ein ikkje får kontroll på, føre til at smitten igjen breier seg blant eldre og sårbare. Den siste vekerapporten frå FHI viser ein svak auke av nye smittetilfelle blant dei over 80 år dei to siste vekene.

– Det er viktig å vere merksam på dette. Viss ein får ei forskyving av smitten over til desse aldersgruppene, kan vi oppleve ei stigning i dødstala, seier Berild.

