Sarpsborg kommune politimelder trussamfunn etter smitteutbrot

Det opplyste Sarpsborg-ordførar Sindre Martinsen-Evje (Ap) på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Størstedelen av smitten i området skriv seg frå den religiøse høgtidsfeiringa som vart halde i lokala til Al-Ghadir i Skjeberg i august.

– Sarpsborg kommune meiner at det store talet smitta blant deltakarane, familiemedlemmene deira og andre nærkontaktar viser at det har oppstått smitte på arrangementet, og at det er dette som har ført til det store utbrotet som vi no opplever i Sarpsborg, men også i Fredrikstad, sa ordføraren.

Det har vore mange personar samla, nokon i fleire dagar og over lang tid. Derfor meiner kommunen det er grunn til mistanke om brot på smittevernreglane.

– Derfor har kriseleiinga i kommunen i ettermiddag bestemt at forholdet vil bli meldt til politiet. Så får politiet og påtalemakta avgjere om det som har skjedd, er straffbart, sa Martinsen-Evje.

Feiringa starta 21. august og heldt på til søndag 30. august. Feiringa skulle eigentleg ha halde fram i tre dagar til, men ho vart stansa då dei første smittetilfella vart oppdaga.

Ifølgje forstandaren var det mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok kvar dag. Søndag skal det ha vore rundt 170 personar til stades. Forsamlinga har vidare opplyst at dei tok smittevernomsyn, og at kvinner og menn oppheldt seg i kvar sin bygning.