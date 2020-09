Nye smittetilfelle blant studentar i Bergen

innenriks

Til saman er 131 studentar ved Noregs handelshøgskole no smitta.

– Det er ikkje rapportert om smitte blant tilsette. Heile denne veka vil all fysisk undervisning og all fysisk aktivitet i regi av studentforeininga vere stengd. Det er tilbod om digital undervisning i alle kurs, opplyser høgskulen i ei pressemelding.

Bergens Tidende melder at også fire nye studentar ved BI i Bergen har fått påvist koronasmitte, og 21 personar er sette i karantene. Totalt er det dermed ni studentar ved skulen som er smitta sidan studiestart.

Undervisninga i enkelte fag ved skulen blir tilboden digitalt dei to neste vekene for å avgrense vidare smitte. Studentar som går i klasse med smitta, blir oppmoda til ikkje å komme på campus dei neste to vekene.

