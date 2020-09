Mann i Sandnessjøen prøvde å køyre ned politi og helsepersonell

innenriks

– Ein mann var i dårleg forfatning og utgjorde ein fare for seg sjølv – og etter kvart for andre. Han var i eit køyretøy og prøvde å køyre ned både helsepersonell og politi. Ein politibetjent vart skadd i ein arm og to køyretøy fekk skadar, seier jourhavande jurist Martin Arneng Varsi i ei pressemelding frå Nordland politidistrikt.

– For å få kontroll på vedkommande vart det lagt ut spikarmatte og det vart losna skot mot bildekka på køyretøyet, seier han vidare.

Politiet fekk etter kvart kontroll på mannen, og han vart teken vare på av helsepersonell.

