Luftkvaliteten i 2019 var betre enn på mange år

innenriks

Det var berre to overskridingar av grenseverdiar for luftkvalitet i fjor, begge knytte til industriverksemd, opplyser Miljødirektoratet.

Ifølgje dei endelege måledataa for luftkvaliteten i Noreg i 2019 var det for første gong på mange år ingen overskridingar av grenseverdiane for svevestøv eller nitrogendioksid.

– Det er gledeleg å sjå at 2019 òg var eit år med relativt bra luftkvalitet. Det er fint at fleire i utsette grupper ikkje treng å bekymre seg for å gå ut, og at arbeidet for å forbetre lufta gir resultat, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

(©NPK)