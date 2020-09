Koronaramma kommunar risikerer å ikkje få dekt alle utgifter

innenriks

Det stadfestar kommunalminister Nikolai Astrup (H) overfor Klassekampen.

Den første koronastøtta frå staten vart delt ut ganske flatt, sjølv om det er store forskjellar frå kommune til kommune. Neste gong vil regjeringa gi meir der tapa er størst, men dei kan ikkje love at det blir heilt riktig no heller, skriv avisa.

– Vil stille opp

– Det er viktig for meg å få fram at vi vil stille opp for kommunane, og at vi er i gang med det. Målet er at den økonomiske støtta treffer så godt som mogleg, men det blir vanskeleg å ha eit system som kompenserer kvar enkelt kommune krone for krone, seier Nikolai Astrup.

Han meiner det så langt er godt samsvar mellom den støtta kommunane har fått og dei utgiftene dei har hatt.

Fleire kommunar har varsla at dei må kutte i velferdstilbod, men Astrup meiner det ikkje er nokon grunn til å kutte i budsjetta.

Kompenserer ekstrautgifter

I ein e-post til NTB presiserer kommunalministeren at regjeringa heile vegen har sagt at dei skal kompensere kommunane for ekstrautgiftene dei har hatt under koronakrisa, og at det har vorte løyvd 19,2 milliardar kroner.

– Regjeringa vil òg dekkje alle nødvendige kostnader kommunane har til testing, isolering, sporing og karantene, skriv han.

– Eg har tett kontakt med kommunesektoren og følgjer situasjonen nøye. Viss vi ser at kommunane har behov for meir pengar for å handtere smittesituasjonen, vil vi sjølvsagt vurdere nye tiltak og meir pengar, legg han til.

(©NPK)