innenriks

Det kjem fram i Høgres førsteutkast til valprogram, som vart lagt fram måndag.

I utkastet går programkomiteen òg inn for eit mål om å sørgje for tilstrekkeleg lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemiddel for ein eventuell krisesituasjon.

(©NPK)