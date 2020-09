Ap krev svar om Moria-barna

innenriks

– Situasjonen i dei greske flyktningleirane er prekær, skriv Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani i eit skriftleg spørsmål til justisminister Monica Mæland (H).

Han viser til at førre veke vart det første tilfellet av koronasmitte stadfesta i Moria-leiren. Nesten 13.000 asylsøkjarar held til i den berykta leiren, der det eigentleg berre er plass til i underkant av 2.800.

Fryktar konsekvensar

– Mange fryktar konsekvensane dersom smitten no spreier seg, skriv Gharahkhani, som ber justisministeren gjere greie for status i prosessen med relokalisering av asylsøkjarar frå Hellas og kva førebuingar som er gjorde.

I mai lova regjeringa å hente eit ikkje talfesta tal asylsøkjarar med anteke vernebehov frå Moria, først og fremst einslege mindreårige og barnefamiliar, føresett at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer uttaka sine. Til no skal sju land ha starta relokaliseringa.

– No har det gått over tre månader sidan avgjerda til regjeringa, og det er framleis ingen teikn til at regjeringa har konkrete planar om å igangsette relokalisering frå dei greske leirane, skriv Gharakhani.

Uklart om førebuingar

Det verkar òg uklart om regjeringa har sørgt for at dei nødvendige førebuingane er gjorde slik at ein raskt kan setje i gang relokaliseringsarbeidet når dei andre landa har oppfylt forpliktingane sine, påpeikar han.

Mæland har éi veke på seg til å svare på spørsmålet til Ap-politikaren.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttalte førre veke at vilkåra som regjeringa sette for at Noreg kunne bidra, forhåpentlegvis ser ut til å bli oppfylt om kort tid.

