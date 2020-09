Vollviks ektefelle nektar avhøyr og straffskuld

innenriks

Det seier advokat Brynjar Meling, som hjelper forretningskvinna frå Bergen, til NTB. Han er sterkt kritisk til måten politiet handterer saka om oppakking av munnbind på og kallar det uprofesjonell framferd.

– Dei oppsøkte henne, ei lovlydig dame, heime. Dei kom inn på badet hennar tysdag morgon og oppførte seg som dei gjorde ut ifrå nokre munnbind. Så er det ikkje fornuftig å gå i noko avhøyr før saka kjem inn i dei rette proporsjonane sine. Ho er heilt overtydd om at her er det ikkje gjort noko straffbart forhold og at ho no ventar til saka kjem ned på eit edrueleg nivå, seier Meling.

Anita Vollvik er til liks med mannen, gründer Idar Vollvik, sikta for brot på lova om medisinsk utstyr og risikerer bøter eller fengsel i opptil to år dersom dei blir tiltalte og kjennest skuldig i om dei forsettleg har feilmerket ikkje-medisinske munnbind om til medisinske munnbind.

– Eg trur siktinga berre er ein formalitet fordi politiet har teke telefonen hennar. Ho er klar på at det ikkje er gjort noko straffbart og avviser i det heile at det er skjedd noko straffbart eller at nokon andre skal ha gjort noko slikt i denne drifta, seier Meling.

Politiadvokat Sigrid Sulland leier etterforskinga i saka, men svarte ikkje på førespurnader fredag kveld. Ho uttalte onsdag at politiet ikkje hadde tenkt å avhøyre Anita Vollvik og heller ikkje vil arrestere henne slik det vart gjort med ektemannen. Idar Vollvik måtte overnatte på glattcelle hos politiet etter at politiet ikkje såg seg ferdig med avhøyra av han tysdag.

– Viss noko er feilpakka eller på annan måte er påført feil merking, så seier ho det må vere ei misforståing. Men ho seier òg at ho tviler på at det kan ha skjedd sidan dei har vore svært nøye på å pakke etter reglane, seier Meling.

