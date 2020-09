Vollvik: Vi har merka feil, men det har òg heile Noreg gjort

innenriks

– Når det gjeld merking, har vi synda. Men det har òg heile Noreg gjort. Du kan gå på apoteket og kjøpe munnbind du får i ein papp-pose utan datomerking eller noko, men så er det vi som blir stilt i gapestokken, seier Idar Vollvik til TV 2.

Tysdag morgon vart seriegründeren arrestert av politiet, sikta for medviten feilmerking av munnbind meint for medisinsk bruk. Dagen etter vart han lauslaten, men han er framleis sikta i saka, saman med ein annan person.

Har selt fleire millionar munnbind

Vollvik starta opp med å importere munnbind i februar-mars, og seier at han har selt fleire millionar munnbind, til fleire titals millionar kroner gjennom Ludostore.

Vollvik erkjenner overfor E24 å ha pakka om munnbind, men ikkje straffskuld. Han meiner «alle» pakkar om munnbind.

– Å pakke om munnbind er ikkje straffbart. Apotek, kjeder, og alle gjer det. Det er ikkje noko feil i det. Det er merking vi har feila på, seier han.

I ei pressemelding Vollvik la ut torsdag ettermiddag understreka han at han har handla i god tru.

– Vi fekk 19. august i år eit parti med munnbind, der vi bestilte type 1 munnbind og vart fakturert for type 1 munnbind, men har kanskje ikkje fått det vi har bestilt. Desse munnbinda vart sjølvsagt òg selde vidare som type 1 munnbind, skriv Vollvik om munnbinda som no er til testing for å få fastslått kva slags type det er snakk om.

– Unødvendig aksjon frå politiet

Overfor TV 2 utdjupar han:

– Kjernen i saka er at av alle desse handlane vi har gjort, så kan det vere vi ved eitt tilfelle har fått levert ikkje-medisinske munnbind. Då vi oppdaga at det var noko feil, returnerte vi halvparten av dei, og byrja innhenting av dei vi hadde levert ut, seier Vollvik.

Han seier at det var på dette tidspunktet at politiet slo til.

– Eg meiner det var ein unødvendig aksjon frå politiet. Vi har samarbeidd, og dersom det viser seg at vi har gjort noko feil, så beklagar vi det, seier han.

