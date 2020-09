TV 2: Rapport viser at tilsett i Vegvesenet manipulerte minst 50 ulykkesrapportar

innenriks

– Det er sterkt beklageleg for dei som eventuelt måtte vere ramma, seier Bodil Rønning Dreyer, direktør i trafikant- og køyretøydivisjonen i Statens vegvesen, til TV 2.

Det er revisjonsselskapet PwC som har granska Statens vegvesens (SVV) bruk av dataverktøy i samband med trafikkulykker. I slike saker hjelper ulykkesundersøkjarane frå SVV politiet med å hente ut sentrale data frå ulykkeskøyretøy for å finne årsaka til trafikkulykker.

Alarm i desember

Riksadvokaten slo i desember alarm etter at Kripos hadde oppdaga at det kunne vere feil i datagrunnlaget i ulykkesrapportane som var sende frå SVV til politiet.

– I 50 av dei 176 sakene der det er nytta krasj og/eller diagnoseverktøy, er det funne klare bevis på at resultata er manipulerte. I desse sakene er resultata tillagde vekt i rapporten til politiet, heiter det i rapporten.

Ein tilsett i Statens vegvesen vart i april arrestert og sikta for manipulering av trafikkdata.

Nektar for manipulering

Forsvararen til den tilsette, Harald Jahren, seier at dei ikkje er kjende med innhaldet i rapporten, og at dei steller seg til dei fem–seks sakene som ligg til grunn i siktinga. Han seier at klienten nektar for å ha manipulert dokument.

– Han erkjenner at det kan vere feil i dokumenta, men dette er i så fall umedvitne handlingar og han er òg uviss på om det er han som eventuelt har gjort desse feila, seier Jahren til TV 2.

Ifølgje Dreyer i Statens vegvesen kan 50 av dei 93 rapportane knytast til den eine tilsette. Dei resterande 43 rapportane er det ikkje mogleg å dokumentere korleis har vorte feil.

Hoksrud ber om gransking

Bård Hoksrud, Frps samferdselspolitiske talsmann og tidlegare statssekretær i Samferdselsdepartementet, reagerer kraftig.

– Dette rokkar ved heile tilliten til Statens vegvesen, seier Hoksrud til NTB.

Han ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) granske saka.

– Vi kan her risikere at folk er dømde på uriktig grunnlag og fått dommar dei ikkje skulle hatt, uttaler Hoksrud.

(©NPK)