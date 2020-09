Ropstad: Noreg snart klar til å hente ut barn frå Moria-leiren

innenriks

Barne- og familieministeren seier til avisa at fleire land allereie har henta menneske ut frå leiren og at vilkåra som regjeringa sette for at også Noreg kunne bidra, er oppfylte.

– Noreg då er klar for å hente barn frå Moria-leiren, stadfestar Ropstad.

I juli kritiserte FN Noreg kvar regjeringspartia hadde inngått ein avtale som fastslår at Noreg skal hente sårbare barn og familiar frå leiren, føresett at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

I ettertid har fleire land henta menneske ut frå leiren og kravet er såleis i ferd med å bli oppfylt.

