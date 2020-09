Regjeringa dekkjer koronakostnadar i kommunane

innenriks

– Det vil bli vurdert særskild kompensasjon til kommunar som har hatt store ekstrautgifter som følgje av lokale virusutbrot, skriv helseminister Bent Høie (H) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) i eit brev til alle kommunane i landet.

I brevet dei sende ut fredag, rosar dei kommunane for innsatsen dei har gjort for å stanse smittespreiinga.

– Dei fremste i kampen om å slå ned smitten er no kommunane. Kommunane som har opplevd smitteutbrot, har gjort ein kjempeinnsats med å handtere dei. Fordi kommunane har vore raske til å innføre lokale tiltak, og teke klare grep, har vi behalde kontrollen, poengterer Høie.

Arbeidsgruppe

Han rosar òg at kommunane har auka testkapasiteten etter sommaren. Det har bidrege til at mange fleire blir testa og dermed til kontroll over smittespreiinga.

– For å sikre oss innsikt i kva dei økonomiske konsekvensane av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett ned ei arbeidsgruppe med deltakarar frå departementa og kommunesektoren. Gruppa vil ferdigstille ein første delrapport i oktober, slik at regjeringa i nysalderinga av 2020-budsjettet kan ta høgd for ekstrakostnadane, seier Astrup.

Følgjer opp sjukeheimsreglar

Seint i vinter innførte regjeringa besøksstans på sjukeheimane for å hindre spreiing av smitte blant dei som var mest utsett. I vår vart det opna for besøk igjen. Den enkelte institusjonen måtte vurdere korleis besøka kunne gjennomførast ut frå den lokale smittesituasjonen.

– Mange sjukeheimar har gjort ein flott jobb med å leggje til rette for at eldre skal få besøk. Men nokre stader er reglane for besøk framleis unødvendig strenge. Derfor har eg gitt fylkesmennene i oppdrag å følgje opp kommunane som har for strenge reglar for å sikre at eldre og pårørande får møtast, seier helseministeren.

Eldre og pårørande som opplever for strenge besøksrestriksjonar, kan kontakte pasient- og brukarombodet i fylket sitt for å be om råd og hjelp.