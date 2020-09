Fagforeiningstopp stal millionar frå fagforeining – må sone 15 månader i fengsel

innenriks

Den 61 år gamle fagforeiningsleiaren har stole pengar i ein periode på over ni år, og tilstod underslaga under rettssaka i Haugaland tingrett onsdag, skriv Fri Fagbevegelse.

Pengane skal ha gått til spel, både på automat og nett.

Ni månader av fengselsstraffa er ein vilkårsdom, som vi seie at mannen må sone 15 månader av straffa i fengsel.

61-åringen er òg dømd til å betale tilbake 4.060.000 millionar kroner.

I dommen frå Haugaland tingrett legg tingrettsdommar Per Annstein Aarvik vekt på at allmennpreventive omsyn taler for ein streng straffereaksjon, sidan det er snakk om eit svært høgt pengebeløp og at 61-åringen har utnytta tilliten som fagforeiningsleiar grovt.

Det blir òg retta kritikk mot EL og IT Forbundet.

– Eit spesielt moment i saka er at sikta har kunna operere i ni år utan at det på noko tidspunkt er stilt spørsmål om rekneskapane i foreininga, heiter det i dommen.

Til LO-Aktuelt seier forbundsleiar i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, at forbundet har teke lærdom av saka.

– Vi har nok hatt eit litt for slapt forhold til eigne rutinar, seier han.

(©NPK)