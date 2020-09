Endeleg asylavslag for afghansk familie i kyrkjeasyl på Hønefoss

innenriks

Dommen i lagmannsretten fall 1. september, melder avisa Dagen.

«Her lagar den generelle migrasjonsviljen i Afghanistan eit bakteppe for vurderinga, og fleirtalet legg til grunn at dei ankande partane er drivne av eit sterkt ønske om å migrere og få opphald i Noreg. Det same gjeld generell informasjon om at smuglarnettverk tilbyr migrantar hjelp til å lage asylhistorier», står det i dommen.

– Dommen vil bli vurdert anka, skriv advokaten til familien, Terje Einarsen, i ein SMS til Dagen.

Familien fekk i 2017 avslag på asyl i tingretten, som valde å halde ved lag avgjerda frå Utlendingsnemnda.

Familien meiner at dei rømde frå tvangsekteskap i Afghanistan. I Europa konverterte dei til kristendommen og fryktar dei skal bli forfølgde viss dei vender tilbake til heimlandet.

