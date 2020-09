142 tilsette har slutta i Politiets utlendingseining

innenriks

– Mandatet har vore å unngå oppseiingar i størst mogleg grad. Det har vi klart, og det er vi fornøgd med. Vi veit likevel at denne prosessen har vore tung for mange involverte, og den har gått føre seg over lang tid, seier sjef for Politiets utlendingseining, Arne Jørgen Olafsen, i ei pressemelding.

Utlendingseininga har sidan hausten 2018 hatt ein pågåande nedbemanningsprosess, som følgje av færre oppgåver og reduserte budsjett.

Totalt 65 personar har inngått avtalar om sluttpakkar, medan 77 personar har fått ny stilling i politiet. Alle som har slutta i Utlendingseininga, har vore sivilt tilsette.

(©NPK)