Noreg toppar lista over oppvekstvilkår for barn

Torsdag blir rapporten «World of influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries» lansert, der oppvekstvilkåra for barn i 41 EU- og OECD-land er målt.

Samla skårar Noreg høgast på dei seks faktorane som blir rekna som avgjerande for å gi barn god livskvalitet: sosiale velferdsordningar, utdanning, helse, økonomi, samfunn og miljø.

Hakk i hæl følgjer Island og Finland. Desse tre landa er best når det gjeld velferdsordningar som tilgang til barnehagar, førskuletilbod og foreldrepermisjon.

Fell på velvære

Når det gjeld opplevinga av ein lykkeleg barndom, hamnar derimot Noreg samla sett på tredjeplass, bak Nederland og Danmark. På enkeltfaktoren mentalt velvære er norske barn heilt nede på ein 11. plass, men skårar noko betre på fysisk helse (8. plass) og evner, der Noreg hamnar på topp.

Unicef har mellom anna målt sjølvmordsraten blant unge i alderen 15–19 år. Her hamnar Noreg på ein 16. plass med 5,1 sjølvmord per 100.000 unge. Til samanlikning er talet for Hellas 1,4.

Rapporten viser òg at eitt av 100 barn i verda er deprimerte. Her hamnar Noreg på ein 22. plass med 12,1 prosent. Mellom anna slit mange jenter med eit negativt kroppsbilete.

Samtidig seier rundt åtte av ti norske barn at dei har gode familierelasjonar og får støtte heimanfrå. Dette blir rekna som den viktigaste faktoren for å gjere barn tilfredse med livet.

27 prosent er overvektige

Også når det gjeld overvekt blant barn, hamnar Noreg nokså langt nede på lista på ein 19. plass. Meir enn eitt av fire norske barn, 27 prosent, er overvektige, ifølgje Unicefs oversikt.

Japanske barn er minst overvektige (14 prosent), medan USA ikkje overraskande toppar lista med 42 prosent.

Tala uroar generalsekretær Camilla Viken i Unicef Noreg.

– Det er svært bekymringsfullt at vi som har ressursar nok til å sikre barna ein god oppvekst, mislykkast med å få til dette på viktige område. Verken talet på overvekt eller psykiske helseplager og sjølvmord går ned i Noreg. Her har vi framleis ein stor jobb å gjere, seier ho.

Liten medverknad på skulen

65 prosent av norske barn oppgir at dei i stor grad får vere med på å bestemme ting heime. På skulen fell derimot grada av medverknad. Her gir berre opp 41 prosent av barna at dei får vere med og bestemme, noko som plasserer Noreg i botnsjiktet av dei 17 landa som er spurde om dette.

Viken meiner dette bryt med barnerettane og dermed norsk lov.

– Barn skal bli lytta til og bli tekne på alvor. Dei er viktige samfunnsdeltakarar, seier ho.

I 2018 fekk Noreg klar beskjed frå FNs barnekomité om at rett til medverknad hos barn i Noreg ikkje blir godt nok oppfylt.

– Når det gjeld skule, må elevrådet bestå i opplæringslova og ikkje blir fjerna, slik det er foreslått no, seier Viken.

Rapporten viser òg at norske barn er på topp blant 11 land når det gjeld skjermbruk. I 2018–19 brukte barn i Noreg 3,5 timar i snitt på skjerm.

