Miljødirektoratet: Ikkje forsvarleg å flytte bjørnefamilien i Bardu i haust

Direktoratet fekk i august i oppdrag å prøve å flytte familien, som består av ei binne og hennar to ungar, frå eit beiteprioritert område i Bardu kommune, men dei vil i staden radiomerke bjørnebinna og utsetje flyttinga til våren.

Statens naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratets argument for å utsetje flyttinga er mellom anna at det vil bli kort tid for bjørnen til å finne ein ny hiplass for vinteren. Det er dessutan fare for at det auka feittlaget bjørnen opparbeider seg, gjer det vanskeleg både å treffe bjørnen med bedøvingspil, rett dosering av medikament og overoppheting av bjørnen under jaging med helikopter.

Vil radiomerke

– Vi har henta inn råd frå fagekspertisen som er tydeleg på å rå mot flytting denne tida på året. Flytting om hausten vil få konsekvensar for higangen. Ei binne bruker gjerne fleire månader på å bli trygg på ein god hiplass, og har sannsynlegvis allereie set seg ut eit hi for vinteren, seier direktør Ellen Hamro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Direktoratet foreslår i staden at det blir prøvd å radiomerke bjørnebinna som ei førebuing til flytting til våren.

– Viss vi lykkast med å lokalisere ei samla familiegruppe, vil det bli prøvd å radiomerke binna. Dette må skje før 21. september. Etter den datoen er vi så nær higang at immobilisering er uaktuelt, seier direktør Morten Kjørstad i SNO.

Kan bli nye utfordringar

Familiegruppa er ikkje registrert sidan 9. juli, då det sist vart påvist skade på sau i området. Direktoratet opplyser at fleire viltkamera vil bli utplassert i tida framover, og at SNO har ekstra personell i området.

– Vi veit ikkje no kva status er til våren. På eit tidspunkt vil bjørnungane forlate binna, og viss dei allereie no har skilt lag, kan det hendet at ho kjem med nye ungar til våren. Dette vil gi nye utfordringar. Vi må derfor gjere vurderingar etter kvart som vi får meir kunnskap, seier Kjørstad.

