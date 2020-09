Legemiddelverket vil stanse Vollviks sal av munnbind

innenriks

Legemiddelverket åtvara onsdag om munnbinda som Vollvik sel. Gründeren er sikta for å ha brote lova om medisinsk utstyr og er under etterforsking for å ha selt munnbind som feilaktig har vore merkt som godkjende for medisinsk bruk. Legemiddelverket opplyser til E24 torsdag ettermiddag at dei jobbar med å få på plass eit omsetningsforbod mot Vollvik og nettbutikken hans.

– Det går på tillit til medisinsk utstyr, tryggleiken for forbrukar, og tilliten til at det du kjøper ikkje gir seg ut for å vere noko anna enn det skal vere, seier einingsleiar Tove Jahr i Legemiddelverket.

På Ludostore var det torsdag framleis mogleg for kundar å kjøpe munnbind med kirurgisk klassifisering.

