Færre melde lovbrot under koronapandemien

Samla har talet melde lovbrot sokke med 6,2 prosent under pandemien. Og for enkelte typar kriminalitet har det vorte betydeleg færre meldingar, skriv Nationen.

– Vi trur dette hovudsakleg heng saman med smitteverntiltaka som følgje av pandemien, seier førstestatsadvokat Trond Eirik Schea hos Riksadvokaten.

Talet på melde seksuelle overgrep mot barn under 16 år har gått ned med heile 28,3 prosent, og talet på melde valdtekter er 17,3 prosent færre enn i same periode i 2019, skriv avisa.

– Apparatet for å ta imot desse meldingane har i ein periode vore avgrensa. Vi trur ikkje nødvendigvis det har skjedd ein like stor nedgang i det reelle talet på lovbrot. Viss dette er riktig, er det grunn til bekymring. Vi snakkar då om mørketal, seier han.

Schea er bekymra for at den låge aktiviteten i domstolane har ført til at ei lang rekkje alvorlege straffesaker har vorte utsett og ventar på domstolsbehandling.

– Det har bygd seg opp eit etterslep som skal behandlast i domstolane, konstaterer han.

