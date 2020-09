Ap kritiserer Høgre-forslag om nedsal i Equinor

innenriks

– Eg er heilt usamd med Høgre, og meiner vi må bruke eigarskapen vår til å ta ein aktiv posisjon, vere strategiske, og trappe opp fornybarsatsinga i selskapet, seier stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som også er første nestleiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til E24.

Nettstaden skreiv onsdag at fleirtalet i Høgres programkomité vil redusere statens eigardel i Equinor frå dagens 70 til rett over 50 prosent. Det er tilstrekkeleg at staten har aksjemajoriteten og at hovudkontoret skal liggje i Noreg, ifølgje nestleiar Henrik Asheim i programkomiteen. Sjølv er han på linja til fleirtalet.

Eide svarer bekreftande på E24s spørsmål om han meiner Høgre har mista trua på Equinor.

– Ja, på ein måte. Slik eg forstår resonnementet frå Asheim, så verkar det jo som om Equinor er dømt til å bli mindre verd framover, men det meiner eg ikkje er tilfellet, siger han

Etter dagens børsverdi vil eit nedsal av 20 prosent av selskapet kunne gi omtrent 90 milliardar kroner i statskassa. Pengane kan brukast til grøn omstilling, foreslår komiteen.

Forslaget frå programkomiteen blir offentleggjord måndag.

