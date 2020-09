Trygdeoppgjeret klart: Mot redusert kjøpekraft for pensjonistane

innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag fram resultatet av årets trygdeoppgjer, som omfattar éin million trygdemottakarar og pensjonistar.

Alderspensjonen under utbetaling får ein auke på 0,74 prosent frå 1. mai, heiter det.

På spørsmål stadfesta Isaksen at prisveksten truleg vil auke litt meir enn lønnsveksten for pensjonistane.

– Pensjonistane får meir pengar, men prisveksten sånn det ser ut no vil kanskje auke litt meir enn pensjonane aukar, sa statsråden.

Nedgang

Oppgjeret inneber at grunnbeløpet i folketrygda aukar med 1,5 prosent, frå 99.858 kroner til 101.351 kroner.

Alderspensjon under utbetaling får ein auke på 0,74 prosent frå 1. mai, medan den årlege auken blir 1,2 prosent.

Åretsoppgjer i det såkalla frontfaget, som omfattar konkurranseutsett industri, enda på ein lønnsvekst på 1,7 prosent. Frontfaget er retningsgivande for resten av oppgjera og vart lagt til grunn for trygdeoppgjeret.

Bakteppet er ein anslått prisvekst på 1,4 prosent i år, og dermed får lønnsmottakarane truleg ein svak reallønnsvekst. For pensjonistane vil det derimot gå motsett veg.

– Sjølv om oppgjeret har medført at pensjonane er regulert lågare enn prisveksten i fem av dei siste seks åra, grip ikkje regjeringa inn, seier Pensjonistforbundets leiar Jan Davidsen.

Han anslår ein reallønnsnedgang på 0,15 prosent.

– Pensjonistane får ikkje ta del i velstandsutviklinga på same nivå som samfunnet elles, og det er eit system vi ikkje aksepterer, seier Davidsen.

Fem av seks år

I åra 2015 til 2018 opplevde pensjonistane reallønnsnedgang, medan dei i fjor fekk noko auka kjøpekraft.

Grunnen til at pensjonistane ofte har sakka akterut, er regelen som vart innført i samband med pensjonsreforma i 2011.

Den seier at pensjonen skal regulerast i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også blir omfatta av trygdeoppgjeret, blir derimot regulert med lønnsveksten.

Pensjonistforbundet la før åretsoppgjer krav om at underreguleringa på 0,75 prosentpoeng blir oppheva, og at pensjonistane får forhandle på linje med lønnsmottakarar.

Dei kravde òg at frontfagsoppgjeret blir lagt til grunn for årets oppgjer, midlar til reformer for eldre og uføre, at trygdeoppgjeret blir behandla i Stortinget, og at alderspensjonen til uføre må skjermast mot levealdersjusteringa.

Talgrunnlaget for oppgjeret har vore drøfta med totalt ti ulike organisasjonar tysdag og onsdag.

(©NPK)