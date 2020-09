Støre: – KrF er no eit kristenkonservativt parti

innenriks

Tidlegare har Støre opna for å lytte viss KrF bestemmer seg for å revurdere vegvalet sitt.

Men i eit intervju i Nationen onsdag er partileiaren meir lunken.

– KrF har valt side. Dei går til val på ei regjering som er avhengig av Framstegspartiets støtte, og då har dei avklart det samarbeidd. Knut Arild Hareide opna for ein annan veg, og det tapte. KrF er no eit kristenkonservativt parti som ligg lenger unna Arbeidarpartiet. Derfor ligg det ikkje til rette for noko anna enn at dei er ein del av ei regjering vi ønskjer å byte ut, seier Støre.

