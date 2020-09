innenriks

Det sa finansdirektør Geir Karlsen under DNB Markets' Consumer-konferanse onsdag, ifølgje E24.

– Under dialogen med styresmaktene då pandemien braut ut gav vi dei ei spesifikk oversikt over kva vi trong, sa Karlsen.

– Når vi no har gått i dialog med styresmaktene, vil vi produsere eit forslag til dei.

Finansdirektøren presiserte at Norwegian ikkje veit kva staten tenkjer, og at det ikkje er nokon garanti for at partane vil komme til semje.

