Hotellnedgangen forsterka seg i august

– Det ser dessverre bekmørkt ut, seier hotellrådgivar Peter Wiederstrøm, som månadleg analyserer Benchmarking Alliances tal for dei fleste store hotellselskapa her i landet.

Ifølgje Dagens Næringsliv viser tala for Oslo og Gardermoen ein nedgang i losjiinntekta per tilgjengelege rom i august på over 70 prosent samanlikna med same månad i fjor. Bergen har ein nedgang på 62 prosent.

Hotelldirektør André Schreiner ved Clarion The Hub i Oslo fortel at det har vorte verre utover i august.

– Det er rett og slett skremmande, seier han.

