Helsedirektøren ikkje kjend med kvaliteten på munnbindet til Vollvik

Helsedirektøren seier han ikkje kan garantera for munnbinda som forretningsmannen Vidar Vollvik er sikta for å ha pakka om frå ikkje-medisinske til medisinske.

– Munnbinda finst i to hovudkategoriar: for medisinsk bruk og ikkje-medisinsk bruk. For ikkje-medisinsk bruk er dei er framleis gode nok for befolkninga å bruka, til dømes i offentleg transport, seier Bjørn Guldvog, som legg til at han ikkje har kjennskap til dei omtalte munnbinda.

Vanlege munnbind har ei filtreringsevne på opp mot 70 prosent, medan dei kirurgiske munnbinda som blir brukte i medisinsk samanheng, har ein høgare kapasitet til å filtrera bort virus.

Forretningsmannen Idar Vollvik vart tysdag morgon arrestert av politiet, sikta for å ha pakka om og selt ikkje-medisinske munnbind frå utlandet vidare som medisinske munnbind.

– Eg er ikkje kjend med kvaliteten på dei vi snakkar om no, og eg har heller ikkje god nok kunnskap om dette som no er ei politisak, seier helsedirektøren.

