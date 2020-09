Fleire hundre sette i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg

innenriks

Kommuneoverlege Anne Kristine Nitter opplyser til kanalen at smitten skal ha spreidd seg i to klyngjer.

Det skal mellom anna vere snakk om eit religiøst arrangement i Sarpsborg der minst éin person var smitta av korona, og dessutan eit familiearrangement i ein storfamilie førre veke.

– Vi ser alvorleg på situasjonen og må nok rekne med fleire smittetilfelle knytte til dette arrangementet i dagane som kjem. Samtidig håpar vi at vi gjennom god smittesporing forhindrar at utbrotet veks seg endå større, seier Nitter.

Dei siste dagane har 43 personar frå det same miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist korona, skriv Sarpsborg Arbeiderblad.

Fredrikstad og Sarpsborg kommunar samarbeider no tett om smittesporing for å få kontroll på situasjonen. Ifølgje Sarpsborg kommune er no fleire hundre personar sette i karantene.

Mellom anna gjeld dette fleire barnehagar, skular og helseinstitusjonar.

Fredrikstad kommune opplyser til Fredriksstad Blad at nesten halvparten har vorte smitta i samband med, eller i etterkant av, ei muslimsk høgtid.

