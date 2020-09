FHI tilrår at helsepersonell tek influensavaksine

innenriks

– Influensasesongen er ikkje her enno, men vi har ingen endringar i råda om kven som bør ta influensavaksinen, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under pressekonferansen på onsdag.

Det inneber at personar i risikogrupper, helsepersonell, personar med nedsett immunforsvar, bebuarar i sjukeheimar og eldrebustadar og generelt vaksne over 65 år blir tilrådde å ta vaksinen.

Ho understreka at det er viktig at helsepersonell som har pasientkontakt vaksinerer seg, sidan det er viktig at helsevesenet er i stand til å møta eit eventuelt nytt smitteutbrot.

Influensavaksinen for i år er ikkje klar enno, men helsestyresmaktene vil gå ut med ein brei informasjonskampanje når vaksinen er tilgjengeleg.

(©NPK)