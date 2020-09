FHI: Smittespreiinga framleis låg trass i lokale utbrot

innenriks

– Trass i lokale utbrot og klyngjer ser vi inga stigning i talet på innleggingar på sjukehus, innleggingar på intensivavdeling eller covid-19-assosierte dødsfall, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– Ei forklaring er at smitten dei siste vekene primært har vore hos yngre personar med låg risiko for alvorleg sjukdom. Ei anna forklaring kan vere at det er langt fleire som blir testa, og at det omfattande smittesporingsarbeidet gjer at vi oppdagar fleire smitta med mildare sjukdom no enn før, held Vold fram.

Dei siste fire vekene har talet på melde tilfelle lege på mellom 356 og 374, sjølv om det har vorte gjennomført mange fleire testar dei siste vekene.

374 personar fekk påvist koronasmitte førre veke. For dei to siste vekene er talet på smitta 13,6 per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)