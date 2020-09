Dataspel skal hjelpe foreldre med å lære barna nettvit

innenriks

Dataspelet «Stjernekolonien» blir lansert på Øreåsen skule i Moss onsdag ettermiddag.

Handlinga i spelet dreier seg om utfordringar dei to sjuåringane Luna og Noah møter i den digitale verda. Spelet rettar seg mot elevar i 1. til 4. klasse, men både foreldre og barn får bryne seg på dei ulike dilemmaa Luna og Noah blir stilte overfor, ifølgje Medietilsynet.

– Eitt av tre barn får den første mobilen sin allereie før dei fyller åtte år. Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale kvardagen frå tidleg alder, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Spelet er det første i sitt slag, i det det utgjer eit konkret verktøy som kan hjelpe foreldre å gjere barna til medvitne mediebrukarar, og kan vere til god hjelp når familien skal bli samde om reglar for bruk av sosiale medium og dataspel, ifølgje tilsynet.

«Spacebook» og «Månesverdet»

Luna og Noah lever i ei digital verd som til forveksling liknar vår eigen, med mellom anna det sosiale mediet «Spacebook» og dataspelet «Månesverdet». Tema som blir tekne opp i spelet, er mellom anna skjermtid, pengebruk i spel, personvern, sosiale medium og dei digitale medievanane til foreldra.

Tanken er at barn og vaksne saman skal handtere situasjonane Noah og Luna står i, sjølv om det ikkje alltid finst noko fasitsvar. Du kan sjølv prøve spelet på Medietilsynets nettsider.

– Start tidleg

– Foreldreundersøkinga 2020 frå Medietilsynet viser at ni av ti foreldre snakkar med barna sine om dataspel og sosiale medium. Det er bra, men vi veit at desse samtalane ofte er prega av konflikt og sterke kjensler. Derfor kan det vere fint å ta diskusjonane gjennom eit spel med karakterar ein kan identifisere seg med. Vi håpar «Stjernekolonien» skapar rom for refleksjon og læring både for liten og stor, seier Velsand.

Undersøkinga viser òg at det er forskjell på kva foreldra veit om dei digitale medievanane til barna, og kva barna sjølv rapporterer om. Barna byrjar tidlegare med sosiale medium, har i større grad opne profilar og kjøper meir i spel enn foreldra trur.

– Rådet vårt er å starte samtalane om det digitale livet tidleg, slik at barna kan utvikle ei kritisk medieforståing og god digital dømmekraft før dei vanskelegaste dilemmaa oppstår, seier Velsand.

