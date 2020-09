Dataangrepet på Hedmark kjem frå utanlandske e-postar

innenriks

– Vi veit ikkje noko om aktørane bak. Det vil vi overlate til andre styresmakter, seier Edvard Lysne, dagleg leiar i Hedmark IKT, til NTB.

Det var tysdag kveld at Hedmark IKT, som driftar IT-systema i kommunane Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet, oppdaga eit angrep der e-postar med eit skadeleg vedlegg vart send til tilsette i kommunane.

Kan få e-post

Tilsette i dei sju kommunane i Innlandet som vart ramma av eit dataangrep, kan onsdag igjen få e-post, men ikkje med Word-vedlegg.

– Status akkurat no er at vi prøver å normalisere situasjonen for dei fleste tilsette. Dei kan opne e-post, med visse avgrensingar, fortel Lysne.

Onsdag blir det jobba iherdig med å kartleggje omfanget av angrepet og å hjelpe alle kommunetilsette som lurer på korleis dei skal forhalde seg.

– For dei aller fleste skal e-post-systemet fungere normalt i dag, med unntak av at vi stoppar ein del vedlegg, seier Lysne.

Han seier det er for tidleg å seie noko om kva skade angrepet kan ha gjort.

Falske e-postar

Det er òg for tidleg å spekulere på kven som kan stå bak, meiner han.

Angrepet vart gjennomført via e-postar som tilsynelatande kom frå andre kommunetilsette. Både adressa og emnefeltet på e-postane såg ut til å komme frå kollegaer.

– Den einaste måten du kan vere heilt sikker på at ein e-post er trygg, er å dobbeltsjekke e-postadressa til avsendar. Det kan stå «Irene Haugen» som sender, men viss du klikkar på namnet, er adressa «accounts.kompala@freighteach.com», forklarer Hedmark IKT på nettsidene sine.

