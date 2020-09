Styresmaktene ber eigarar av tilfluktsrom om å sjekke tryggleiken

innenriks

Oppmodinga kjem etter at mange menneske vart kolosforgifta under ein fest i Oslo i helga der deltakarane hadde teke seg ulovleg inn i eit gammalt tilfluktsrom.

– Vi er svært glade for at dette ikkje vart ei endå større hending, seier direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) i ei pressemelding.

Det var Dagbladet som først omtalte saka.

– Når vi no går ut med denne oppmodinga, er det for å unngå at dette skjer igjen. Derfor ber vi alle om å ta ein ekstra sjekk. Har nokon prøvd å komme seg inn i anlegget? Har bygningseigar kontroll på kven som har tilgang til nøklane?

I ei oversikt DSB publiserte i fjor haust kjem det fram at det finst rundt 19.800 tilfluktsrom i Noreg. Av desse er rundt 600 offentlege og 19.200 private.

– Vi kjem til å ta kontakt og oppmode alle kommunar til å gjere ei ekstra undersøking av anlegga som finst. Dette for å forsikre oss om at tryggleiken er godt vareteken og at ikkje uvedkomande kjem seg inn, slik at vi får fleire liknande hendingar som den vi hadde i Oslo i helga, seier Aarsæther til Dagbladet.

(©NPK)