Nye redningshelikopter får namnet SAR Queen

innenriks

Hittil er 8 av dei 16 nye redningshelikoptera i Noreg. Leverandøren Leonardo Helicopter skal etter planen levere ytterlegare tre av modellen AW101 i haust/vinter.

Overrekte vaktradio

Tysdag gjorde statsminister Erna Solberg (H) den symbolske handlinga med å overrekkje vaktradioen til dei nye helikoptera og mannskapa deira, for å vise at helikopteret, døypt SAR Queen, er i gang med å ta over jobben til Sea King-helikoptera. SAR står for «Search And Rescue».

– Med det har redningstenesta fått eit betydeleg løft – både over hav og land – og det bidreg til å styrkje den samla beredskapen vår, seier Solberg.

Betre rekkjevidd

– Dei nye redningshelikoptera vil ha langt betre rekkjevidd, større fart og betre evne til å operere i dårleg vêr enn dagens Sea King-helikopter. Desse eigenskapane gjer at helikopteret kan komme til unnsetning betydeleg raskare enn dagens Sea King under nærast alle typar vêrforhold, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), som også var til stades ved markeringa, saman med partifelle og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Etter ei rekkje forseinkingar er planen at alle helikoptera vere i drift i 2022 for deretter å fasast inn vidare. Tidsplanen avheng mellom anna av varigheita av smitteverntiltak i samband med koronaviruset.

(©NPK)