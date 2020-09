Nøkterne forventningar før lønnsoppgjeret til staten

innenriks

Tysdag vart lønnsoppgjeret for dei tilsette i det statlege tariffområdet innleidd.

– Med koronapandemien som bakteppe er målet vårt eit godt og ansvarleg oppgjer for medlemmene våre, seier Akademikernes leiar Anders Kvam.

– Vi skal ta omsyn til situasjonen i norsk økonomi og til resultatet i frontfaget. Samtidig er det viktig å hugse at frontfaget er ei norm, og ikkje ein fasit, for andre oppgjer, seier Unio forhandlingsleiaren i stat Guro Elisabeth Lind.

I år er det hovudoppgjer, noko som betyr at partane forhandlar om både økonomisk ramme og lønns- og arbeidsvilkåra i tariffavtalen.

Partane i forhandlinga er hovedsamanslutningane LO stat, YS stat, Unio og Akademikerne på arbeidstakarsida, og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på arbeidsgivarsida. Forhandlingsdelegasjonen til staten blir leidd av personaldirektør i staten, Gisle Norheim.

Forventar reallønnsvekst

Partane i frontfaget kom til semje om eit lønnstillegg på 1,7 prosent. Det har Lind i Unio merka seg.

Unio prioriterer sentrale tillegg i åretsoppgjer og krev eit prosentvis generelt tillegg til alle for å sikre reallønnsvekst.

– Medlemmene våre skal ha sin del av kaka. Vi forventar at alle får reallønnsvekst, seier Lind.

Prisveksten er anslått til 1,4 prosent i år, så for å få ein reell lønnsvekst må oppgjeret komme over dette.

Unio består av tolv medlemsforbund og har nesten 340.000 medlemmer, mellom anna Sjukepleiarforbundet, Politiets Fellesforbund og Utdanningsforbundet.

Kompetanse

Både YS og Akademikerne trekker fram kompetanse som eit sentralt tema i åretsoppgjer. Kvam frå Akademikerne viser til at staten er avhengig av at dei tilsette har høg kompetanse.

– Denne våren har vist kor viktig det er for innbyggjarar og næringsliv at staten leverer gode tenester. Gode fagmiljø må ikkje takast for gitt, seier han.

YS krev reallønnsvekst, sentralt lønnstillegg i form av generelt tillegg til alle og at arbeidet med kompetanseløft for statstilsette blir vidareført.

– Det er mindre å forhandle om enn det vi har vore vant til dei siste åra, men eg er optimistisk til at vi skal få til dette, seier leiaren i YSstat Pål N. Arnesen.

Medan mellom anna arkitektar, legar, tannlegar og veterinærar er organiserte i Akademikernes 13 ulike foreiningar, organiserer YS stat mellom anna forsvarstilsette, tollarar og skuleleiarar.

Stor uvisse

Bakteppet for åretsoppgjer er ein norsk økonomi som var i fritt fall då utbrotet av koronavirus ramma Noreg i vår, og landet vart stengt ned. I sommar har økonomien henta seg kraftig inn igjen, men uvissa er stor for kva hausten vil føre med seg.

– Eg aldri tidlegare opplevd å gå inn i eit tariffoppgjer med så mange usikkerheitsfaktorar, seier LO stat-leiar Egil André Aas.

Hovudkravet til LO stat er reallønnsvekst for medlemmene, generell lønnsutjamning, å minske forskjellen mellom lønna til kvinner- og menn, og dessutan ta vare på dei lågast lønte arbeidstakarane.

LO stat har 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen.

Frist for forhandlingane i staten er 15. september. Kjem ikkje partane til semje innan fristen, går lønnsoppgjeret til mekling.

