Medietilsynet utset utbetaling av koronastøtte

– Både Medietilsynet og Kulturdepartementet har i søknadsprosessen fått signal frå marknadsaktørar om at enkeltavgjerder i regelverket for koronakompensasjon for medieverksemdene slår uheldig ut, skriv Medietilsynet i ei pressemelding.

Førebels vil ikkje Medietilsynet gå inn på kva forhold det gjeld.

– Vi ønskjer å utbetale støtta så raskt det lèt seg gjere, men samtidig er vi opptekne av at ordninga blir best mogleg for media. Vi jobbar for å få ei rask avklaring på eventuelle endringar i forskrifta, og vil setje inn alle tilgjengelege ressursar for å få søknadene raskt behandla når dette er avklart. Men når den opphavlege tidsplanen blir forskoven, synest vi det er viktig å informere aktørane om det, og kvifor dette skjer, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) stadfestar overfor Kampanje at utsetjinga skjer etter eit innspel frå dei.

– Vi ser at av utrekningsmodellen gir ein del urimelege utslag som ikkje reflekterer den økonomiske røyndommen til fleire mediehus. Vi har vore i dialog med Medietilsynet og tilrådd dei å sjå på innretninga, og så har dei konkludert med at det eventuelt er forskrifta som må endrast, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

