Kvinnelege forfattarar i mindretal blant dei som ofte får stipend

Oversikta er utarbeidd av Klassekampen, som har gått gjennom tildelingane av arbeidsstipend frå 2000 til 2020. Den viser at menn har fått 1.135 stipendår, medan kvinner har fått 704 stipendår.

Maksimaltida for arbeidsstipend, som for tida er på 276.000 kroner årleg, er fem år. Det er delt ut 27 femårige stipend i den aktuelle perioden, og 17 av dei har gått til menn.

Klassekampen har lista opp dei 30 forfattarane som i flest år har fått stipend, og av dei er ni kvinner. Lista blir likevel toppa av ei kvinne, Trude Marstein – som gjerne skulle ha sett fleire kvinner på lista.

– Ja, eg ser ingen grunnar til at det skal vere så skeivt, ut frå kjennskapen mitt til norsk samtidslitteratur, seier Marstein, som understrekar at ho har stor tiltru til stipendkomiteen og at han ikkje bør drive kjønnskvotering.

Leiar Chris Tvedt i Forfatterforeningens litterære råd trur fordelinga først og fremst kjem av «et maskulint hegemoni på litteraturfeltet». Han påpeikar samtidig at fordelinga mellom kjønna har jamna seg ut dei siste åra.

