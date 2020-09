Ingen ny arbeidsavtale på plass på Nicolai Tangens første dag i ny jobb

innenriks

Nicolai Tangen og Noregs Bank kunngjorde på ein pressekonferanse 24. august at Tangen vil selje seg heilt ut av Ako Capital, etter bråka rundt moglege interessekonfliktar.

Noregs Bank seier til Dagens Næringsliv at den nye arbeidsavtalen til Tangen ikkje er på plass når han startar i jobben tysdag. Grunnen er at store transaksjonar skal gjennomførast og at overdraginga av eigardelen i Ako Capital krev godkjenning frå britiske styresmakter.

– Tangens arbeidsavtale vil bli justert når dette er på plass. Inntil då gjeld den opphavlege arbeidsavtalen med tilhøyrande rammeverk, seier presseansvarleg Bård Ove Molberg.

Jussprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo meiner det at transaksjonane tek tid å gjennomføre, ikkje er grunn nok til å vente med å få ein avtale på plass.

– Ein ny avtale kunne ha lagt til grunn at dei avtalte transaksjonane skulle gjennomførast og regulerast under føresetnad at av desse vart gjennomførte. Det er viktige forhold som no står uavklart, seier Sjåfjell.

Noregs Bank understrekar at det finst ein avtale som legg premissane for den endelege arbeidsavtalen.

– Den eksisterande arbeidsavtalen med tilhøyrande rammeverk gjeld fram til den endelege arbeidsavtalen er ferdigstilt, skriv presseansvarleg Bård Ove Molberg i Noregs Bank i ein e-post.

