Hurtigruten meldt for lovbrot

Skipet ligg no til kai i Hellesylt og er leigd ut som hotellskip for filmarbeidarar som jobbar med innspelinga av den sjuande utgåva av filmserien «Mission Impossible» med Tom Cruise i hovudrolla.

Ifølgje VG meiner dei to organisasjonane at Hurtigruten bryt utlendingslova ved å bruke filippinske sjøfolk om bord når skipet i praksis er hotell. Då må sjøfolka i så fall ha arbeidsløyve.

– Uhaldbart

– Det er heilt uhaldbart at det skal vere mogleg å berre leggje båt til kai med lønnsnivå ned til 29 kroner timen, seier forbundsleiar Johnny Hansen i Sjømannsforbundet.

Fellesforbundet meiner skipet utkonkurrerer hotell på land, der fleire av medlemmene deira jobbar.

Internasjonalt regelverk

Fridtjof Nansen er eitt av Hurtigrutens ekspedisjonsskip og er registrert i NIS-registeret, noko som gjer at det seglar under internasjonalt regelverk, ikkje norsk. Dermed har dei fullt høve til å bruke billeg utanlandsk arbeidskraft.

Eit NIS-skip har òg lov til å segle i norsk farvatn, dersom det er innom to hamner enten før eller etter. Denne regelen meiner dei to forbunda at Hurtigruten no bryt.

– Politiet er kjent med saka og ser ikkje bort frå at det blir gjennomført kontroll av fartøyet, seier seksjonsleiar Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til avisa.

Hurtigruten opplyser til VG at dei vil komme med ei fråsegn i saka seinare tysdag.

