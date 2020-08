Tyrkia fordømmer Sians Koran-behandling

innenriks

Det var under ei markering laurdag at Sian-profilen Fanny Bråten reiv i stykke og spytta på sider frå Koranen.

I ei fråsegn på Facebook-sida til den tyrkiske ambassaden fordømmer utanriksdepartementet handlinga.

– Som vi alltid har understreka, rettar slike provoserande handlingar seg ikkje berre mot muslimar, men også rettsstaten og demokratiske system, heiter det.

Det tyrkiske utanriksdepartementet seier det forventar at norske styresmakter utfører nødvendige tiltak for å sikre at denne typen handlingar ikkje skjer igjen.

(©NPK)