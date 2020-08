To sikta etter bunkersfest i Oslo – politiet vurderer fleire siktingar

innenriks

Politiet vurderer om fleire skal siktast i saka, og om siktingane eventuelt skal utvidast.

Oslo politidistrikt opplyser måndag at dei gjennomfører fortløpande etterforskingsskritt, har dialog med mellom anna Oslo universitetssjukehus og andre aktørar, går gjennom beslag og undersøkjer elektroniske spor.

Natt til søndag rykte alle nødetatar ut etter at det vart oppdaga ein større ulovleg fest i eit underjordisk anlegg på St. Hanshaugen i Oslo. To aggregat for straumtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lågt oksygennivå kombinert med eit høgt innhald av CO i lufta.

Politiet opplyser at dei trur at nær 200 personar kan ha vore innom festen i løpet av natta.

Fleire avhøyr

– Vi arbeider med å innhente informasjon for å få eit heilskapleg bilete over situasjonen. Dette er ei alvorleg sak, seier etterforskingsleiar Julie Wangensteen Lien i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er planlagt fleire avhøyr gjennom veka.

– Så vil ein sjå når dei innleiande avhøyra er tekne om det er behov for fleire eller nye avhøyr av dei same personane. Førebels er vi på det stadiet at vi prøver å danne oss eit bilete av situasjonen, utdjupar ho.

Ho seier at ho ikkje har høyrt noko om at festdeltakarar ikkje tør å oppsøkje lege fordi dei er redde for at dei skal bli straffa for å ha teke ulovlege rusmiddel.

– Eg vil seie at viss folk er i tvil om dei har behov for å oppsøkje lege, så ville eg i alle fall ha gjort det for å få nokre svar, seier etterforskingsleiaren.

Kriminalteknikarar til bunkeren

Politiet er i ein innleiande fase av etterforskinga og går breitt ut.

– Eg kan ikkje uttale meg no om korleis sikringa har vore. Det veit eg for lite om no. Det eg kan seie er at alle sider av saka vil bli etterforska, og vi vil òg sjå på sikringa av bunkeren, forklarer politiadvokaten.

Kriminalteknikarar skal tysdag undersøkje det nedlagt tilfluktsrommet saman med etterforskarar.

– Ut ifrå det dei finn, vil ein kunne sjå kva for nokre ytterlegare etterforskingsskritt som vil bli gjorde, seier Wangensteen Lien.

Kolosforgifting

I alt 27 av festdeltakarane vart køyrde til sjukehus med mistanke om kolosforgifting. Fleire av dei var medvitslause og måtte berast ut under evakueringa, og nødetatane måtte setje i gang livreddande førstehjelp.

– To av dei fem som har lege til observasjon, har komme seg såpass at dei ikkje lenger har behov for overvaking. Vi reknar med at dei fleste av dei som vart innlagt ved sjukehuset, blir skrive ut gjennom dagen, seier overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssjukehus til NTB.