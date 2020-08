innenriks

– Årsmøte er stemnemøte for det indre livet til eit parti. Vi som følgde dette på skjermen, vart vitne til diskusjon ope, utan filter. Det var sterkt, seier Støre til NTB.

Han avviser likevel at det var eit politisk gjørmebad som spelte seg ut på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Dette er noko som organisasjonar må igjennom nokre gonger. Dei hadde ein veldig god diskusjon om politiske saker. Det er det vi er til for – dei menneska vi skal stille opp for som ønskjer at vi fremjar forslag som betyr noko i kvardagen deira, for jobben deira, for klimaet deira. Og så var det ein tøff diskusjon på kultur og på dette med varslingar, oppsummerer Støre.

Partileiaren erkjenner at ukultur i delar av partiorganisasjonen er noko som må takast på alvor.

Men Arbeidarpartiet har allereie teke kraftig tak i problema, meiner han.

– Det er eit tema på alle samlingane våre, alle møta våre, i all vår utdanning og opplæring. Og det kjem til å halde fram med den styrken det fortener, seier Støre.

– Vi er på veg ut av det, fastslår han.

