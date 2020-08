Siv Jensen reagerer sterkt på tyrkisk Sian-reaksjon

innenriks

Departementet fordømmer handlinga i ei fråsegn på Facebook-sida til den tyrkiske ambassaden og skriv at det forventar at norske styresmakter utfører nødvendige tiltak for å sikre at denne typen handlingar ikkje skjer igjen.

Det reagerer Jensen sterkt på. Ho forventar at regjeringa gir tyrkiske styresmakter klar beskjed om at ytringsfridommen er grunnlovsfesta i Noreg.

– Ein del av ytringsfridommen

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre statar få avgrense den grunnlovfesta ytringsfridommen vi har i Noreg. La meg slå fast at det er fullt lovleg å brenne Koranen i Noreg. Det skal det framleis vere. Eg tek avstand frå brenning av Koranen, på same måte som eg tek avstand frå brenning av det norske flagget eller Bibelen. Det er likevel noko vi må tole i samfunnet vårt, fordi det er ein del av ytringsfridommen, seier Frp-leiaren i ein kommentar til NTB.

Samtidig understrekar ho at partiet tek avstand frå Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Ber UD vere tydelege

– Det tyrkiske utanriksdepartementet har openbert ikkje forstått kva ytringsfridom betyr. Eg reknar med at Utanriksdepartementet er tydelege overfor Tyrkia og andre muslimske land om korleis ytringsfridommen står i Noreg. Vi må hegne om demokratiet vårt uavhengig av kva slags reaksjonar vi kan få, seier Jensen.

Det var under ei markering laurdag at Sian-profilen Fanny Bråten reiv i stykke og spytta på sider frå Koranen.

