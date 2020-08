Politiet fekk varsel om grottefest i forkant

innenriks

Laurdag klokka 11.43 fekk Oslo-politiet varsel om at det skulle vere ein fest i ein bunker eller ein liknande stad same kveld. Vedkommande som ringde, var bekymra for mogleg fare for koronasmitte sidan det var mange personar som hadde meldt seg på festen. Politiet hadde derimot ikkje moglegheit til å sjekke dette tipset.

Tidleg på natta, klokka 0.40, ringde ein annan person til politiet og klaga på støy og mange rusa personar i området rundt bunkeren. Då hadde politiet det svært travelt mellom anna med ei knivstikking på Haugenstua.

– Politiet hadde på dette tidspunktet ikkje kapasitet til å følgje opp meldinga om støy og rusa ungdommar, skriv pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i ei pressemelding måndag ettermiddag.

Sju medvitslause

Først klokka 3.46 kom politiet til staden ved bunkeren i fjellet i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Dei skjønte fort at det dreidde seg om ein alvorleg situasjon då dei fann sju unge personar medvitslause på staden. Umiddelbart sette dei i gang med å få alle som var inne i bunkeren ut.

I alt 27 personar vart sende til sjukehus etter festen med mistanke om kolosforgifting, og måndag var framleis tre personar innlagt. Politiet har opplyst at dei trur at nærare 200 personar kan ha vore innom festen i løpet av natta.

To aggregat for straumtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lågt oksygennivå kombinert med eit høgt innhald av CO i lufta.

To sikta

Måndag vart to personar sikta for urettvist tilgjenge til bunkeren, som er eigd av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Stiftelsen overtok det gamle tilfluktsrommet frå Sivilforsvaret i 2012. Inngangen skal tidlegare ha vore mura igjen, men var no berre sperra med treplater.

– To personar er sikta i saka, førebels for urettvist tilgjenge og opphald i bunkeren. Politiet vil vurdere om fleire personar skal siktast i saka, eventuelt om siktingane skal utvidast, skriv Oslo politidistrikt i ei pressemelding måndag.

Tysdag skal kriminalteknikarar frå politiet undersøkje bunkeren.

Mange varslar

I ein kommentar til at politiet vart varsla allereie i forkant av festen, seier Grøndal at politiet dagleg får førespurnader frå personar som er bekymra for smittevern. Spesielt i helgane er det mange som tek kontakt.

– Politiet har ikkje kapasitet til å rykkje ut på alle desse førespurnadene med bakgrunn i smittevern, men kan gjere det når det er grunnlag for vårt nærvær, seier ho.

Då politiet først kom til staden vart det umiddelbart sett inn store ressursar for å få alle i bunkeren ut. Også to polititenestemenn som gjekk inn i grotta, måtte til helsesjekk.

