Organisasjonar ber Ulstein stå opp for gjeldstyngde land

Bakgrunnen for oppropet er ei dramatisk svekking av den globale gjeldsberekrafta i kjølvatnet av koronakrisa, ifølgje organisasjonane.

– Statlege gjeldskriser er ein av dei mest sentrale truslane mot oppfyllinga av FNs berekraftsmål innan 2030. Dersom dei bleike utsiktene skal snuast, er det behov for kraftfulle grep, raskt, skriv dei i brevet.

– Vi håpar at du, Dag-Inge Ulstein, vil gå i front og vise global leiarskap for å sikre statleg gjeldsberekraft fram mot 2030, heiter det.

Det er Slug – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk som har teke initiativ til oppropet i forkant av FNs hovudforsamling 2020.

Blant krava frå organisasjonane er at tidsperioden for det såkalla Debt Service Suspension Initiative (DSSI) blir forlengd. Initiativet opnar for å utsetje gjeldsforpliktingane i dei fattigaste landa som følgje av koronapandemien.

Eit anna krav er at ordninga bør opnast for fleire mellominntektsland.

– Noreg bør vidareføre engasjementet sitt i denne prosessen. Noreg kan òg vurdere å utvide støtta si til IMFs Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) utover dei 180 millionar kronene som regjeringa tok initiativ til i mai, heiter det i brevet.

