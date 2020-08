Kjerkol avviser bekymringsmelding som «halvkveda viser»

innenriks

Kjerkol uttaler seg til TV 2 etter at Grande tidlegare måndag leverte inn ei bekymringsmelding i møte med assisterande partisekretær. Bodskapen hans var at det har funne stad hendingar og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddast opp i.

Nyvalt fylkesleiar Kjerkol seier partikontoret har stadfesta at det ikkje er levert inn noko varsel mot henne.

– No skal vi jobbe med politikk og vinne val. Eg kan ikkje stelle meg til halvkveda viser og truslar om at nokon har noko på meg. Då hadde eg vorte ein ineffektiv politikar og dårleg leiar for dei som treng at eg står oppreist no, seier Kjerkol til kanalen.

Kva bekymringsmeldinga konkret dreier seg om, eller kva Grande har gitt partikontoret beskjed om, er ikkje kjendt. Ei heller kva oppfølging bekymringsmeldinga vil få.

Kjerkol vil heller ikkje svare på spørsmål om kva saka handlar om.

– Nei, det må Arild Grande svare på. Eg kunne tenkt meg at vi snakka om utfordringane landet står i, seier ho.

