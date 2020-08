Erna Solberg om Sian: – Eg tek sterkt avstand frå alt det dei står for

innenriks

– Eg er veldig bekymra for at ytringsfridommen, som vi hegnar sterkt om i Noreg, kan opplevast annleis i andre land, eller at det kan opplevast som at vi ikkje bryr oss om dei haldningane som Sian har. For det gjer vi, seier Solberg til NTB.

– Eg tek sterkt avstand frå alt det dei står for. Eg synest det er vondt å høyre på korleis dei omtaler menneske som bur i dette landet, seier ho.

Men ytringsfridommen har ein kostnad, og det er at ein av og til må tole å høyre ting som ein får vondt av, ifølgje Solberg.

(©NPK)