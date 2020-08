Erna Solberg etter Sians krenkefest: Ytringsfridommen har ein kostnad

innenriks

I ei fråsegn på Facebook-sida til den tyrkiske ambassaden fordømmer det tyrkiske utanriksdepartementet den antiislamske gruppa Stopp islamiseringen av Norge (Sian) for skjendingen av koranen på den såkalla krenkefesten laurdag.

Det tyrkiske utanriksdepartementet skriv at det forventar at norske styresmakter no tek alle nødvendige skritt for å sikre at denne typen handlingar ikkje skjer igjen.

Sian-profilen Fanny Bråten reiv i stykke og spytta på sider frå koranen under markeringa, som vart arrangert utanfor Stortinget.

Siv Jensen reagerer

Frp-leiar Siv Jensen reagerer sterkt på utspelet frå Tyrkia.

Ho forventar at regjeringa gir tyrkiske styresmakter klar beskjed om at ytringsfridommen er grunnlovsfestet i Noreg.

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre statar få avgrense den grunnlovfesta ytringsfridommen vi har i Noreg, seier Frp-leiaren i ein kommentar til NTB.

Samtidig understrekar ho at partiet tek avstand frå Sian.

– Det tyrkiske utanriksdepartementet har openbart ikkje forstått kva ytringsfridom betyr. Eg reknar med at Utanriksdepartementet er tydelege overfor Tyrkia og andre muslimske land om korleis ytringsfridommen står i Noreg. Vi må hegne om demokratiet vårt uavhengig av kva slags reaksjonar vi kan få, seier Jensen.

Ytringsfridommen har ein kostnad

Statsminister Erna Solberg (H) minner om at ytringsfridommen har ein kostnad.

Ho meiner ein av og til må tole å høyre ting som gjer vondt.

– Eg er veldig bekymra for at ytringsfridommen, som vi hegnar sterkt om i Noreg, kan opplevast annleis i andre land, eller at det kan opplevast som at vi ikkje bryr oss om dei haldningane som Sian har. For det gjer vi, seier Solberg til NTB.

– Eg tek sterkt avstand frå alt det dei står for. Eg synest det er vondt å høyre på korleis dei omtaler menneske som bur i dette landet, omtaler trua til menneske som bur i dette landet, seier ho.

