Arild Grande med bekymringsmelding om ukultur i Trøndelag Ap

innenriks

– Eg hadde første møte med assisterande partisekretær i dag. I dette møtet har eg fremja bekymringsmelding om hendingar og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddast opp i, skriv stortingsrepresentanten på Facebook.

Problema i partiet handlar ikkje berre om enkeltpersonar, meiner han.

– Det handlar om usunne og skjulte maktstrukturar og at vi som har makt, for ofte er umedvitne korleis vi verkar på andre og korleis rolla og veremåten vår påverkar heile partikulturen, skriv Grande vidare i eit lengre innlegg.

Bør få unnskyldning

Konkret krev Grande at dei som har hatt vonde opplevingar, får ei unnskyldning, og at det blir sett i gang ein prosess med Trøndelag Ap og partiet sentralt for å rydde opp i ukulturen.

Han vil òg at det skal utarbeidast ein «etisk standard i partiet for folk som får ledende verv, med klare krav til hvordan man jobber med kultur og ledelse».

– Eg har sjølv sett altfor ofte at partiet har mista medlemmer og talent fordi folk ikkje orkar å vere med på spelet, fordi dei har opplevd ubehag og fordi dei finn det best å trekke seg unna, skriv han vidare.

Open konflikt

Bekymringsmeldinga kjem etter at Grande i helga hamna i open konflikt med Ingvild Kjerkol på fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap.

På årsmøtet vart Kjerkol med stort fleirtal valt til ny leiar i fylkespartiet. Men prosessen fram mot valet har vore svært omstridd, og frå talarstolen på årsmøtet tok Kjerkol eit kraftig oppgjer med Grande.

– Det eg har opplevd det siste døgnet, kan eg rett og slett ikkje akseptere, sa ho.

Bakteppet er at Grande som leiar i valkomiteen nekta å gå med på å innstille Kjerkol som ny fylkesleiar.

Valkomiteen hadde opphavleg foreslått Trond Giske. Det utløyste ein flaum av protestar, og fleire kvinner stod fram med sterke historier om ukultur og ubehagelege opplevingar i partiet. Det enda med at Trøndelag AUF torsdag trekte si støtte til Giske. Dermed fall innstillinga, og Giske vart vraka som kandidat.

Dagen etter segla Kjerkol opp som alternativ kandidat, men Grande sette foten ned. Han nekta å godta ei innstilling med Kjerkol på topp.

Trussel som varsel

Då valkomiteen la fram den nye innstillinga si fredag kveld, var det dermed utan Kjerkol. I staden var Marit Bjerkås (35) frå Rennebu foreslått som ny fylkesleiar.

Kort tid etter kunne fleire medium melde at Grande undervegs i møta på fredag hadde fortalt medlemmene i komiteen at han hadde fått informasjon om at det kunne komme eit varsel mot Kjerkol dersom ho vart innstilt.

Grande ringde sjølv til Kjerkol etter møtet for å gjere greie for dette.

– Det var ei veldig overraskande oppleving, fortalde Kjerkol i innlegget sitt til årsmøtet.

– Vi har klare rutinar, både for korleis valprosessen skal føregå, og korleis eit varsel skal behandlast. Og viss det blir retta eit varsel mot meg, skal det behandlast ordentleg. Det har ikkje vorte gjort i denne valprosessen, sa ho.

– Har svikta sjølv

I innlegget på måndag skriv Grande om mange av dei same problema som han tok opp då han gjekk på talarstolen på tampen av det høgdramatiske fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap i helga.

– Dersom vi meiner alvor med at vi ønskjer å forbetre partikulturen vår og ta eit oppgjer med det som har vore, må vi òg vere villige til å ta eit oppgjer med oss sjølv. Derfor vil eg vere den første til å erkjenne at eg veit at eg ikkje har gjort alt riktig opp gjennom åra, skriv Grande.

– Eg har òg svikta folk eg burde stått opp for, og som vart ståande åleine. Den tida er no forbi, slår han fast.