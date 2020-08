Valkomiteen i Trøndelag Ap må komme med ny innstilling etter Giske-bråk

innenriks

Det opplyser fylkessekretær Jan Thore Martinsen i Trøndelag Arbeidarparti i ein e-post torsdag kveld.

– Arbeidsutvalet (AU) i Trøndelag Arbeidarparti har hatt møte med leiar i valkomiteen som har informert om at innstillinga som vart lagt fram måndag, ikkje lenger er gjeldande. AU har derfor bede valkomiteen jobbe vidare med å få fram ei innstilling til årsmøtet, skriv Martinsen.

Årsaka til at valkomiteen no jobbar vidare, er at innstillinga ikkje lenger er einstemmig, skriv Adresseavisen. Torsdag kveld trekte Trøndelag AUF si støtte til Trond Giske som fylkesleiar.